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Киноафиша Сериалы Спартак: Боги арены Сезоны Сезон 1 Серия 1

Спартак: Боги арены 1 сезон 1 серия смотреть онлайн

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Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 21 января 2011
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 28 января 2011
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 4 февраля 2011
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 11 февраля 2011
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 18 февраля 2011
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 25 февраля 2011
О чем cерия

В 1 сезоне 1 серии сериала «Спартак: Боги арены» Квинт Лентулий Батиат становится ланистой – управляющим лудуса, принадлежащего его отцу. С помощью своего старого друга Солония он пытается завоевать расположение влиятельного римлянина Туллия, а потому приглашает его на бой с участием своего лучшего гладиатора – Ганника. К немалой досаде Батиата, Туллий пропускает битву. Прогуливаясь по городу, Батиат становится свидетелем схватки между рабами. Один из них – галл по имени Крикс – привлекает внимание ланисты. Решив, что из галльского рекрута может выйти неплохой гладиатор, Батиат выкупает его за пятьдесят денариев вместо положенных десяти. Оказавшись в лудусе, Крикс знакомится с другими бойцами – Эномаем, Ашуром и Даганом. 

Тем временем жена Батиата, Лукреция, принимает гостью из Рима – свою подругу Гайю. Батиату наконец удается встретиться с Туллием, но во время беседы он не удерживается от спора со своим конкурентом Веттием. Чтобы положить конец пререканиям, они решают устроить битву между своими лучшими бойцами. Батиат делает ставку на Ганника – и выигрывает спор. Выясняется, что Туллий является совладельцем лудуса Веттия. Вместе они хотят заполучить Ганника, а когда Батиат не соглашается на сделку, его жестоко избивают. 
 

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