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Киноафиша Сериалы Спартак: Боги арены Сезоны Сезон 1 Серия 6

Спартак: Боги арены 1 сезон 6 серия смотреть онлайн

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Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 21 января 2011
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 28 января 2011
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 4 февраля 2011
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 11 февраля 2011
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 18 февраля 2011
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 25 февраля 2011
О чем cерия

В 1 сезоне 6 серии сериала «Спартак: Боги арены» Квинт Батиат полон решимости наказать Туллия – по его мнению, именно он подарил отцу отравленный напиток. Ганник просит Квинта продать его Туллию, чтобы он мог отомстить новому хозяину за дом Батиата. Солоний советует другу быть осторожным, а также подсказывает иное решение проблемы. Он устраивает встречу Батиата и Туллия, которая оказывается для последнего ловушкой. Люди Квинта расправляются с Туллием и замуровывают его в стену строящейся арены. Тем временем Лукреция берет себе новую рабыню, Невию, и обещает девушке, что ни один мужчина не сможет притронуться к ней.

Веттий уезжает в Антиохию, а перед этим передает свой лудус Солонию. Теперь у Квинта появился новый противник – бывший друг, знающий слишком много секретов дома Батиата. На арене разворачиваются бои между гладиаторами. В финальном сражении Крикс намерен бороться с Ганником, но так получается, что гладиаторы спасают друг друга. Сначала Крикс наносит Ашуру удар по ноге, когда сириец пытается убить Ганника исподтишка. Затем Ганник спасает галла от бойца Солония. В итоге Ганник одерживает верх над гладиаторами Солония, в награду за победу ему даруют свободу. Перед тем, как покинуть лудус, Ганник дарит свой амулет Криксу – своему преемнику. 

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