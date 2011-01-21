Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Спартак: Боги арены Сезоны Сезон 1 Серия 4

Спартак: Боги арены 1 сезон 4 серия смотреть онлайн

Смотрите в
за 1 рубль
8.1 Оцените
10 голосов
Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 21 января 2011
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 28 января 2011
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 4 февраля 2011
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 11 февраля 2011
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 18 февраля 2011
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 25 февраля 2011
О чем cерия

В 1 сезоне 4 серии сериала «Спартак: Боги арены» отношения между Батиатами – отцом и сыном – становятся все более напряженными. На рынке Гайя встречает своего старого знакомого, Петрония, и знакомит его с Лукрецией. Мужчина сразу же дает понять, что наслышан о тех удовольствиях, которые гости могут найти под крышей дома Батиата. Он и сам желал бы стать гостем одного из таких вечеров, но, пока отец семейства находится в Капуе, о подобных развлечениях и думать нечего. Узнав об этом, Квинт Батиат велит жене организовать для Петрония вечер, а сам убеждает отца вместе съездить в Неаполь – подышать соленым воздухом и купить новых рабов. Свою помощь в подготовке празднества Лукреции предлагает Солоний. 

Вечер идет своим чередом, когда в доме Батиата появляется Туллий. Он высказывает желание сразиться с Ганником. Чтобы благородный римлянин не запятнал свою честь, проиграв рабу, Эномай тайком советует Ганнику поддаться в бою. Гладиатор проигрывает и просит у Туллия пощады, но, кажется, тот действительно намерен убить соперника. Лукреция останавливает Туллия, а Мелита признается Ганнику в любви. Гайя пытается соблазнить Туллия, но тот убивает ее. Тело женщины сбрасывают со скалы. Внезапно вернувшийся Тит обвиняет Лукрецию в разврате и требует, чтобы сын с ней развелся.  
 

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Молох
Молох 3 комментария
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье 2 комментария
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины 8 комментариев
Обсудить новинки кино в чате
Related video
Принцу пришлось вмешаться: правда о конфликте Меган Маркл и Виктории Бекхэм вышла наружу
Такого не ожидал никто: засветившийся на сцене Киркоров вызвал оторопь
Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну
«Попрощался с жизнью»: Сергей Зверев разоткровенничался о «синдроме Пугачевой»
Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо
«Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере
Без женщины не обошлось: разводу Лепса нашлось объяснение
Серьезнее, чем казалось: вскрылась правда о состоянии Инны Чуриковой
«Омолодилась до неузнаваемости»: 57-летнюю Апину подняли на смех
Этот визуальный тест определит возраст вашей души
По стопам Бузовой: Самбурская пошла вразнос у всех на глазах
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле
Приложение киноафиши