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Киноафиша Сериалы Спартак: Боги арены Сезоны Сезон 1 Серия 3

Спартак: Боги арены 1 сезон 3 серия смотреть онлайн

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Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 21 января 2011
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 28 января 2011
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 4 февраля 2011
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 11 февраля 2011
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 18 февраля 2011
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 25 февраля 2011
О чем cерия

В 1 сезоне 3 серии сериала «Спартак: Боги арены» Батиат доволен тем, что ему удалось произвести впечатление на Варра и обеспечить своему бойцу участие в главной битве. Однако все планы Квинта рушатся, когда в дом возвращается его отец, Тит Батиат. Он с пренебрежением относится ко всем замыслам сына и намеревается вновь наладить добрые отношения с Туллием. Когда они отправляются на встречу, в дом Батиата наведывается Варр со своим другом Коссутием. На сей раз ему хочется развлечься с одной из рабынь. Лукреция пытается возразить Варру, но когда тот напоминает, что участие дома Батиата в грядущих играх зависит от него, покоряется.

Карфагенский гладиатор Барка обвиняет Ашура и Дагона в том, что они украли и съели его питомцев – голубей. Между бойцами завязывается драка. В самый разгар сражения в лудусе появляется Тит Батиат. Он заявляет, что вместо Ганника участие в играх примут четверо других гладиаторов. Среди прочих он называет имя Крикса. На арене галл одерживает победу над любовником Барки Ауктусом. Глава дома признает, что сын не так безнадежен, как ему казалось, и выбор нового гладиатора был удачным. Также Тит, к большому разочарованию Квинта, сообщает, что намерен остаться в Капуе.
 

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