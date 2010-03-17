В 14 сезоне 7 серии сериала «Южный парк» Джимми и Тимми собираются на летние каникулы в лагерь вместе со своими приятелями с ограниченными физическими возможностями. В это же время у Полотенчика начинаются большие проблемы, связанные с зависимостью.