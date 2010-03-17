В 14 сезоне 14 серии сериала «Южный парк» Рэнди становится ярым поклонником кулинарного телевизионного канала Food Network. Его фанатичное увлечение оказывает влияние не только на его жизнь, но и на жизни остальных членов его семьи.
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