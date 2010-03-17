В 14 сезоне 4 серии сериала «Южный парк» ребята создают Стэну страницу в Facebook. Сначала он не горит желанием вести активную виртуальную жизнь, но вскоре процесс его затягивает. Кайл тоже знакомится в Сети с мальчиком Килом.
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