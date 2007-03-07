В 11 сезоне 8 серии сериала «Южный парк» Эрик выясняет, что людям, которые страдают синдромом Туретта, разрешается ругаться матом на публике. Картман хочет использовать эту привилегию в своих целях. Кайл собирается разоблачить Картмана.
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