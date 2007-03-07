В 11 сезоне 5 серии сериала «Южный парк» Стэн хочет выяснить, как появился обычай праздновать Пасху. В это время он узнает ужасный секрет, с которым связан его папа, представители католичества и Иисус, который снова собирается воскреснуть.
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