Вместо войны за город – война за гору: нашли идеальную замену «Сынов анархии» – с тем самым Рыжим в главной роли (и всего на 2 сезона)

Когда «Сыны анархии» закрыли главу своей предельно лихорадочной байкерской саги, фанаты долго искали сериал, который мог бы дать похожую смесь опасности, семейных войн и той особой энергии, от которой экран будто начинает гудеть. Многие так его и не нашли – потому что пропустили «Изгоев». А зря.

Этот сериал, вышедший на WGN America, тихо и уверенно сделал то, что не смогли даже официальные наследники – «Майянцы».

И да – в центре истории один из главных столпов «Сынов анархии». Рыжий вернулся.

Где искать дух «Сынов анархии», если «Майянцы» не зашли?

«Изгои» появились в 2016-м, всего через пару лет после финала «СОА». Они не пытались копировать культовый сериал – просто рассказывали свою историю о клане, который живет по собственным законам и воюет за право оставаться самими собой.

Вместо ревущих мотоциклов – суровые склоны Аппалачей. Вместо городских перестрелок – война за гору, на которую зарится угольная корпорация. Но узнаваемая атмосфера есть сразу: жесткие семейные иерархии, грубые конфликты, кровь, ритуалы, странные традиции и ярко выраженное «мы против всех».

И в центре этого дикого мира – Лил Фостер в исполнении Райана Херста. Да, того самого Опи из «Сынов анархии». Он приносит в «Изгоев» ту же смесь ранимости и силы, которая сделала его героем народной любви.

О чем «Изгои»?

Фарреллы живут на горе Шей двести лет, игнорируя современность и охраняя свою территорию фанатичной сплоченностью. У них есть собственный кодекс, собственная власть, собственная манера держать мир в страхе.

У вершины клана стоит мощный и опасный Биг Фостер, сыгранный Дэвидом Морсом. Его старомодная жажда власти становится причиной почти всех бед.

А возвращение Асы Фаррелла – человека, который десять лет жил «в нормальном мире» – запускает цепочку событий, из-за которых клан трещит по швам.

Но главное сердце сериала – в истории Хасила и Салли-Энн. Он – парень с горы, она – девушка из города; их связь превращает бытовой конфликт в разговор о предрассудках, классовых границах и попытке вырваться из предопределенной жизни.

Эта линия удивляет своей нежностью среди сурового антуража.

Почему фанатам для фанатов «Сынов» – must see?

«Изгои» работают на той же частоте, что и «Сыны»: тут и семья как клетка, и наследие, от которого невозможно сбежать, и борьба старой и новой власти, и, главное – герои, одновременно опасные и трогательные.

А еще сериал визуально красив. Аппалачи мрачные, живые, завораживающие.

Сериал пропустили, но его стоит наверстать

В 2016-м WGN America был маленьким каналом, который умел запускать качественные шоу, но не умел делать из них события. Даже сильные проекты там тонули.

«Изгои» не спасла ни звездная команда, ни мощная драматургия, ни рейтинг критиков – многие просто не знали, где его смотреть. Даже на Rotten Tomatoes у проекта ровно 0 оценок критиков.

Если после «Сынов анархии» так и не нашлось достойной замены, «Изгои» закрывают этот пробел с запасом – сурово, красиво и эмоционально честно. Это тот самый случай, когда недооцененный сериал оказывается куда сильнее многих громких наследников.

