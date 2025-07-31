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Стивен Кинг считает своей лучшей работой этот криминальный сериал — правда, снят он совсем не по романам писателя

31 июля 2025 16:40
Стивен Кинг считает своей лучшей работой этот криминальный сериал — правда, снят он совсем не по романам писателя

Культовый писатель сыграл свою лучшую роль в, как ни парадоксально, в своем самом любимом шоу.

Хотя Стивен Кинг и профи по части написания самых разнообразных историй, сняться в кино и сериалах он тоже не против — особенно когда речь идет не о его адаптациях, а о лично им любимых шоу.

Так, Кинга можно увидеть в огромном количестве его же экранизаций, но свою самую незабываемую роль он сыграл в криминальной драме, в любви к которой он неоднократно признавался до этого. Сам писатель считает такой удачный поворот событий своей лучшей актерской работой не телевидении — по одной забавной причине.

Стивен Кинг сыграл Бахмана в третьем сезоне «Сынов анархии»

Стивен Кинг считает своей лучшей работой этот криминальный сериал — правда, снят он совсем не по романам писателя

Еще задолго до того, как получить заветную роль, писатель в своих многочисленных эссе признавался, что «Сыны анархии» стали его любимым сериалом просто потому, что сюжет не скатывается в пропасть по мере выхода новых сезонов, а смотреть шоу становится еще более увлекательным занятием.

Создатели «Сынов анархии» в долгу не остались и связались с Кингом, предложив ему роль, которую сценаристы напишут специально для него. Поначалу писатель сомневался, но звезды сошлись — в то время он как раз был в Лос-Анджелесе, а потому приехать на съемки ему не составило никакого труда.

В итоге Кингу досталась роль Бахмана — байкера-наемника, имя которого позаимствовано из псевдонима Кинга Ричард Бахман. Персонаж появился только в одном эпизоде третьего сезона, а создатели впоследствии решили не развивать его сюжетную линию.

Роль в «Сынах анархии» Кинг считает своей лучшей работой по одной причине

Стивен Кинг в сериале «Сыны анархии»

Хотя писатель посвятил большую часть своего творчества пугающим историям о клоунах и разного рода страшилках, тема байкеров тоже вызывала у него большой интерес — потому он сразу же согласился на роль, когда узнал, что Бахман в «Сынах анархии» гоняет на мотоцикле.

К слову, именно это и стало причиной, по которой Кинг считает свою маленькую роль главным достижением в актерской карьере — по его словам, он просто не мог сказать «нет» такому необычному опыту.

Кстати, сам Кинг не только снимался в фильмах, но и сам снимал некоторые картины, а к другим писал сценарии — о проектах, над которыми писатель работал не только в качестве консультанта, мы уже писали здесь.

Фото: Christopher Katsarov/Keystone Press Agency/Global Look Press, кадры из сериала «Сыны анархии»
Виолетта Ефимова
Виолетта Ефимова
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