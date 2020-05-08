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Киноафиша Сериалы Обратная сторона Земли Сезоны Сезон 1 Серия 8

Обратная сторона Земли 2020 8 серия 1 сезон

8.6 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Обратная сторона Земли»
Матрица переноса материи
Сезон 1 / Серия 1 8 мая 2020
Нестабильная серая дыра
Сезон 1 / Серия 2 8 мая 2020
Чёрная дыра
Сезон 1 / Серия 3 8 мая 2020
Бустерный коллектор
Сезон 1 / Серия 4 8 мая 2020
Лавовый реактор
Сезон 1 / Серия 5 8 мая 2020
Устройство по имени P.A.T.R.I.C.I.A.
Сезон 1 / Серия 6 8 мая 2020
Терри и Корво укали медведя
Сезон 1 / Серия 7 8 мая 2020
Возврашагатор
Сезон 1 / Серия 8 8 мая 2020
О чем cерия

В 1 сезоне 8 серии мультсериала «Обратная сторона Земли» Пупа вдруг становится оранжевого цвета. Корво переживает, что этот цвет значит что-то особенное. Он вместе с Терри отправляется в прошлое, но настоящее стало меняться…

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