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Актёры 1 сезона сериала «Оно того не стоит» (2021)

Актеры сериала «Оно того не стоит» Вся информация о сериале
Пак Сэ-ван
Пак Сэ-ван Park Se-wan
Se-Wan Щин Хён-сын
Щин Хён-сын Shin Hyeon-seung
Jamie Ёнджэ
Ёнджэ Yeongjae
Sam Хан Хён-мин
Хан Хён-мин Han Hyeon-min
Карсон Аллен
Карсон Аллен Carson Allen
Carson
Hwang Boreum-Byeol
Ли Иль-джун
Ли Иль-джун Lee Il-joon
Виктория Грэйс Victoria Grace
Ким Джэ-хва Jae-hwa Kim
Кан Юн-джэ Kang Yoon-je
Террис Браун
Террис Браун Terris Brown
Ким Кан-мин
Ким Кан-мин Kim Kang-Min
Ли Джи-вон Lee Ji-Won
Ким Джи-ин
Ким Джи-ин Kim Ji-in
Минни
Минни Minnie
Minnie
Мишель Мао Michelle Mao
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