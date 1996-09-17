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Ёнджэ
Ёнджэ
Yeongjae
О персоне
Фильмография
Ёнджэ
Yeongjae
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Дата рождения
17 сентября 1996
Возраст
25 лет
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Мокпхо, Южная Корея
Рост
177 см
Биография Ёнджэ
Родился 17 сентября 1996 года. Мокпхо, Южная Корея.
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