В 3 сезоне 5 серии сериала «Снегопад» Андре утрачивает бдительность, поглощенный тем, что отмечает победу. Тедди не уверен, что Франклин может контролировать предстоящую операцию. Он решает самостоятельно повлиять на сложившуюся ситуацию.
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