Снегопад 2017 - 2023 5 сезон

Постер к 5-му сезону сериала Снегопад
Киноафиша Сериалы Снегопад Сезоны Сезон 5
Snowfall 18+
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 23 февраля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 10
Продолжительность сезона 7 часов 30 минут
О чем 5-й сезон сериала «Снегопад»

В 5 сезоне сериала «Снегопад» история о времени расцвета крэка в США продолжается. Действие так же, как и в предыдущем сезоне, будет разворачиваться в 1980-х годах. Спрос на дешевый наркотик возрастает с каждым днем. Группа дилеров получает огромную прибыль благодаря росту зависимости, но они также начинают понимать, в какой опасности оказались их близкие. Полиция тем временем начинает войну против торговцев с наркотиками, а власть переживает из-за слухов, что с эпидемией может быть связан кто-то из Белого дома.

Рейтинг сериала

8.0
Оцените 20 голосов
8.5 IMDb

Список серий 5-го сезона сериала «Снегопад»

Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Кометы Comets
Сезон 5 Серия 1
23 февраля 2022
Обязательства Commitment
Сезон 5 Серия 2
23 февраля 2022
Львы Lions
Сезон 5 Серия 3
2 марта 2022
Революции Revolutions
Сезон 5 Серия 4
9 марта 2022
Илиада. Часть 1 The Iliad (1)
Сезон 5 Серия 5
16 марта 2022
Илиада. Часть 2 The Iliad (2)
Сезон 5 Серия 6
23 марта 2022
Лежа в гамаке Lying in a Hammock
Сезон 5 Серия 7
30 марта 2022
Празднование Celebration
Сезон 5 Серия 8
6 апреля 2022
Отправления Departures
Сезон 5 Серия 9
13 апреля 2022
Линии разломов Fault Lines
Сезон 5 Серия 10
20 апреля 2022
