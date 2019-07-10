В 3 сезоне 10 серии сериала «Снегопад» Франклин признает, что ничего уже нельзя вернуть. Он решает идти другим путем. Это же решение предстоит принять и другим героям. Жизнь в Южном Центре постепенно меняется до неузнаваемости.
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