В 3 сезоне 6 серии сериала «Снегопад» Олтон вступает в конфронтацию с Франклином. Речь идет о его правительственном союзе. Джулия оказывает содействие Тедди, которому необходимо удовлетворить все пожелания Риго. Густаво выступает с инициативой.
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