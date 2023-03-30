Меню
Криминальный сериал «Снегопад» получит спин-офф
Действие нового шоу развернется в эпоху гангстерского рэпа.
Написать
30 марта 2023 15:35
Вышел новый тизер-трейлер финального сезона «Снегопада»
Заключительная часть шоу о «кокаиновой эпидемии» 1980-х выйдет в конце февраля.
Написать
26 января 2023 16:36
Финальный сезон криминального сериала «Снегопад» обрел дату релиза
Шестой сезон шоу о кокаиновой эпидемии 1980-х стартует в конце февраля.
Написать
22 декабря 2022 14:43
Сериал «Снегопад» продлен на шестой и заключительный сезон
В настоящий момент это криминальное шоу занимает 73-е место в рейтинге лучших сериалов по версии «Кинопоиска».
Написать
6 апреля 2022 15:26
Вышел тизер пятого сезона криминального сериала «Снегопад»
Полиция и власти Лос-Анджелеса объявляют войну наркоторговле.
Написать
27 декабря 2021 16:52
Пятый сезон сериала «Снегопад» обзавелся датой премьеры
На этот раз создатели не заставят поклонников долго ждать.
Написать
23 декабря 2021 14:31
