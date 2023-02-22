В 6 сезоне сериала «Снегопад» продолжается история о темнокожем парне по имени Франклин и его жизни в Лос-Анджелесе во времена «кокаиновой лихорадки». В это время на улицах города появились дешевые наркотики, привезенные из Доминиканы. Это спровоцировало рост преступности: начали появляться наркодилеры, сражающиеся за популярный товар. Напомним, в предыдущем сезоне личная жизнь и профессиональная деятельность Франклина процветала, однако проблемы в долине принесли неприятности к его порогу. Франклин и Вероник пришли с деловым предложением к Джерому и Луи. В новом сезоне героя ожидают новые приключения.