Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Снегопад 2017 - 2023, 6 сезон

Постер к 6-му сезону сериала Снегопад
Киноафиша Сериалы Снегопад Сезоны Сезон 6

Snowfall 18+
Оригинальное название Season 6
Название Сезон 6
Премьера сезона 22 февраля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 10
Продолжительность сезона 7 часов 30 минут
О чем 6-й сезон сериала «Снегопад»

В 6 сезоне сериала «Снегопад» продолжается история о темнокожем парне по имени Франклин и его жизни в Лос-Анджелесе во времена «кокаиновой лихорадки». В это время на улицах города появились дешевые наркотики, привезенные из Доминиканы. Это спровоцировало рост преступности: начали появляться наркодилеры, сражающиеся за популярный товар. Напомним, в предыдущем сезоне личная жизнь и профессиональная деятельность Франклина процветала, однако проблемы в долине принесли неприятности к его порогу. Франклин и Вероник пришли с деловым предложением к Джерому и Луи. В новом сезоне героя ожидают новые приключения.

Рейтинг сериала

7.0
Оцените 10 голосов
8.4 IMDb
Написать отзыв
Список серий 6-го сезона сериала «Снегопад» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Потрясение Fallout
Сезон 6 Серия 1
22 февраля 2023
Сесть The Sit Down
Сезон 6 Серия 2
22 февраля 2023
Дверь, за которой нет пути назад Door of No Return
Сезон 6 Серия 3
1 марта 2023
Проекты, мальчик Projects Boy
Сезон 6 Серия 4
8 марта 2023
Черное дерево и слоновая кость Ebony and Ivory
Сезон 6 Серия 5
15 марта 2023
Бетонные джунгли Concrete Jungle
Сезон 6 Серия 6
22 марта 2023
Склеп Charnel House
Сезон 6 Серия 7
29 марта 2023
Баллада о медведе Ballad of the Bear
Сезон 6 Серия 8
5 апреля 2023
Жертва Sacrifice
Сезон 6 Серия 9
12 апреля 2023
Борьба The Struggle
Сезон 6 Серия 10
19 апреля 2023
График выхода всех сериалов
У «Школьного автобуса» с МакКонахи 92% на RT: новинка от Apple TV+ основана на настоящей катастрофе и реальных людях
«Уэнсдей» и «Алиса в Пограничье» плетутся в хвосте: в сентябрьском топе зрителей впереди 3 российские премьеры — и вот какие
Думаете, «Ёжик в тумане» понятен только тем, кто из СССР? Современные итальянцы увидели и воскликнули: «Шедевр!»
Драма и поток сознания в одном флаконе: российский автор, которого практически невозможно экранизировать
«Опять ты мне эту … поставила?!»: тест пройдут только смотревшие «Белое солнце пустыни» больше двух раз — вспомните 5 цитат
Нежить наносит ответный удар: на шокирующий финал «Марвел Зомби» создателей мульта вдохновили «Звездные войны»
«Вы, люди, такие странные»: Лилу в «Пятом элементе» лишь маскировалась под человека — факты подтверждают
Рейтинг 82% на RT и звание хита: лучший сериал Джейсона Бейтмана на Netflix — это вовсе не «Чёрный кролик»
Бран не король, а Арья не избранная: шесть лет спустя финал «Игры престолов» смотрится еще более нелепо
«Офис» скрестили с «Великолепным веком»: сериал «1670» — лучшая историческая комедия Netflix среди унылых драм последних лет
«У вас мозги закипят и вытекут»: Татум не мог и представить, какое безумие подготовили братья Руссо в «Мстители: Судный день»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше