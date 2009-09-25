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Киноафиша Сериалы Тайны Смолвиля Сезоны Сезон 9 Серия 15

Тайны Смолвиля 2001 - 2011 15 серия 9 сезон

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10 голосов
Все серии 9 сезона «Тайны Смолвиля»
Спаситель
Сезон 9 / Серия 1 25 сентября 2009
Металло
Сезон 9 / Серия 2 2 октября 2009
Вирус
Сезон 9 / Серия 3 9 октября 2009
Эхо
Сезон 9 / Серия 4 16 октября 2009
Рулетка
Сезон 9 / Серия 5 23 октября 2009
Меж двух огней
Сезон 9 / Серия 6 30 октября 2009
Кандор
Сезон 9 / Серия 7 6 ноября 2009
Идол
Сезон 9 / Серия 8 13 ноября 2009
Пандора
Сезон 9 / Серия 9 20 ноября 2009
Ученик
Сезон 9 / Серия 10 29 января 2010
Абсолютная Справедливость
Сезон 9 / Серия 11 5 февраля 2010
Воитель
Сезон 9 / Серия 12 12 февраля 2010
Убеждение
Сезон 9 / Серия 13 19 февраля 2010
Заговор
Сезон 9 / Серия 14 26 февраля 2010
Уикенд
Сезон 9 / Серия 15 2 апреля 2010
Шах и Мат
Сезон 9 / Серия 16 9 апреля 2010
Апгрейд
Сезон 9 / Серия 17 16 апреля 2010
Шарада
Сезон 9 / Серия 18 23 апреля 2010
Жертвоприношение
Сезон 9 / Серия 19 30 апреля 2010
Заложник
Сезон 9 / Серия 20 7 мая 2010
Спасение
Сезон 9 / Серия 21 14 мая 2010
О чем cерия

В 9 сезоне 15 серии сериала «Тайны Смолвиля» главный герой и его новая девушка Лоис отправляются на отдых в гостиницу в надежде провести немного времени вместе. Однако в итоге они сталкиваются с Оливером и Хлоей, чему оказываются не очень рады...

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