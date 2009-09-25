В 9 сезоне 15 серии сериала «Тайны Смолвиля» главный герой и его новая девушка Лоис отправляются на отдых в гостиницу в надежде провести немного времени вместе. Однако в итоге они сталкиваются с Оливером и Хлоей, чему оказываются не очень рады...