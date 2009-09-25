В 9 сезоне 4 серии сериала «Тайны Смолвиля» Тесс вызывает Куинна на сбор совета директоров в надежде поговорить с ним в спокойной обстановке. Однако в итоге все идет наперекосяк, когда в здание вламывается бывший работник фирмы с ручной бомбой.
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