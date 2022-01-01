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Киноафиша Сериалы Тайны Смолвиля Актеры и роли

Актеры сериала «Тайны Смолвиля»

Актеры сериала «Тайны Смолвиля» Вся информация о сериале
Кристин Кройк
Кристин Кройк Kristin Kreuk
Lana Lang Дженсен Эклс
Дженсен Эклс Jensen Ackles
Jason Teague Том Уэллинг
Том Уэллинг Tom Welling
Clark Kent
Майкл Розенбаум Michael Rosenbaum
Lex Luthor
Эллисон Мэк Allison Mack
Chloe Sullivan
Эрика Дюранс Erica Durance
Lois Lane
Джон Гловер
Джон Гловер John Glover
Lionel Luthor Эрик Джонсон
Эрик Джонсон Eric Johnson
Whitney Fordman
Каллум Блу Callum Blue
Major Zod
Аарон Эшмор Aaron Ashmore
Jimmy Olsen
Аннетт О’Тул
Аннетт О’Тул Annette O'Toole
Martha Kent Лора Вандервурт
Лора Вандервурт Laura Vandervoort
Kara
Джон Шнайдер John Schneider
Jonathan Kent
Сэм Уитвер Sam Witwer
Davis Bloome
Сэм Джонс III
Pete Ross
Джастин Хартли
Джастин Хартли Justin Hartley
Oliver Queen / Green Arrow
Cassidy Freeman
Tess Mercer
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