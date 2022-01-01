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Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
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Тайны Смолвиля
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Актеры сериала «Тайны Смолвиля»
Вся информация о сериале
Кристин Кройк
Kristin Kreuk
Lana Lang
Дженсен Эклс
Jensen Ackles
Jason Teague
Том Уэллинг
Tom Welling
Clark Kent
Майкл Розенбаум
Michael Rosenbaum
Lex Luthor
Эллисон Мэк
Allison Mack
Chloe Sullivan
Эрика Дюранс
Erica Durance
Lois Lane
Джон Гловер
John Glover
Lionel Luthor
Эрик Джонсон
Eric Johnson
Whitney Fordman
Каллум Блу
Callum Blue
Major Zod
Аарон Эшмор
Aaron Ashmore
Jimmy Olsen
Аннетт О’Тул
Annette O'Toole
Martha Kent
Лора Вандервурт
Laura Vandervoort
Kara
Джон Шнайдер
John Schneider
Jonathan Kent
Сэм Уитвер
Sam Witwer
Davis Bloome
Сэм Джонс III
Pete Ross
Джастин Хартли
Justin Hartley
Oliver Queen / Green Arrow
Cassidy Freeman
Tess Mercer
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