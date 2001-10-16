Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Спирит" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Тайны Смолвиля Сезоны Сезон 1 Серия 13

Тайны Смолвиля 2001 - 2011 13 серия 1 сезон

7.7 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Тайны Смолвиля»
Пилот
Сезон 1 / Серия 1 16 октября 2001
Метаморфозы
Сезон 1 / Серия 2 23 октября 2001
Горячая голова
Сезон 1 / Серия 3 30 октября 2001
Рентгеновский луч
Сезон 1 / Серия 4 6 ноября 2001
Холодный
Сезон 1 / Серия 5 13 ноября 2001
Песочные часы
Сезон 1 / Серия 6 20 ноября 2001
Страстное желание
Сезон 1 / Серия 7 27 ноября 2001
Нервное возбуждение
Сезон 1 / Серия 8 11 декабря 2001
Жулик
Сезон 1 / Серия 9 15 января 2002
Мерцание
Сезон 1 / Серия 10 29 января 2002
Крепкое объятие
Сезон 1 / Серия 11 5 февраля 2002
Пиявка
Сезон 1 / Серия 12 12 февраля 2002
Кинетика
Сезон 1 / Серия 13 26 февраля 2002
Ноль
Сезон 1 / Серия 14 12 марта 2002
Никодемус
Сезон 1 / Серия 15 19 марта 2002
Блуждающий
Сезон 1 / Серия 16 16 апреля 2002
Жатка
Сезон 1 / Серия 17 23 апреля 2002
Гул
Сезон 1 / Серия 18 30 апреля 2002
Дробление
Сезон 1 / Серия 19 7 мая 2002
Обскура
Сезон 1 / Серия 20 14 мая 2002
Смерч
Сезон 1 / Серия 21 21 мая 2002
О чем cерия

В 1 сезоне 13 серии сериала «Тайны Смолвиля» Уитни неожиданно попадает в ряды спортсменов, которые делают себе татуировки с использованием криптонита. Это помогает школьникам проходить сквозь стены. Тем временем Хлоя получает серьезное ранение...

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Русский крест
Русский крест 9 комментариев
Вызов
Вызов 14 комментариев
Зоськина заправка
Зоськина заправка 1 комментарий
Related video
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Kinoafisha.info App