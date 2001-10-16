В 1 сезоне 13 серии сериала «Тайны Смолвиля» Уитни неожиданно попадает в ряды спортсменов, которые делают себе татуировки с использованием криптонита. Это помогает школьникам проходить сквозь стены. Тем временем Хлоя получает серьезное ранение...
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