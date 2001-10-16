В 1 сезоне 15 серии сериала «Тайны Смолвиля» с подпольного уровня завода, который принадлежит семьи Лютор, вылезает неизвестный науке цветок. Это растение самым загадочным образом влияет на жителей города, в том числе на Пита, Лану и Джона.
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