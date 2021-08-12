В 4 сезоне 8 серии сериала «Слэшер» приближается финальная часть сезона. Личность Джентльмена наконец-то оказывается раскрыта, выжившие Галлоуэи берут дело в свои руки, чтобы закончить соревнование и сбежать с острова как можно быстрее.
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