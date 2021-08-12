В 4 сезоне 4 серии сериала «Слэшер» паранойя и подозрения среди участников выжившей группы людей начинают нарастать по мере того, как они находят еще одно тело. По ходу развития событий на поверхность вылезают ужасные секреты из прошлого.
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