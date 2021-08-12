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Киноафиша Сериалы Слэшер Сезоны Сезон 4 Серия 4

Слэшер 2016 4 серия 4 сезон

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Все серии 4 сезона «Слэшер»
В гуще воды
Сезон 4 / Серия 1 12 августа 2021
Грехи отца
Сезон 4 / Серия 2 12 августа 2021
Доверие
Сезон 4 / Серия 3 19 августа 2021
Наверху, внизу
Сезон 4 / Серия 4 26 августа 2021
Семейные Узы
Сезон 4 / Серия 5 2 сентября 2021
Личное общение
Сезон 4 / Серия 6 9 сентября 2021
Голдфингер
Сезон 4 / Серия 7 16 сентября 2021
Родственный
Сезон 4 / Серия 8 16 сентября 2021
О чем серия

В 4 сезоне 4 серии сериала «Слэшер» паранойя и подозрения среди участников выжившей группы людей начинают нарастать по мере того, как они находят еще одно тело. По ходу развития событий на поверхность вылезают ужасные секреты из прошлого.

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