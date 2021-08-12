В 4 сезоне 3 серии сериала «Слэшер» школу неожиданно закрывают на лето. Параллельно всплывают шокирующие детали всех событий прошлого учебного года. Герой, который хочет помочь Саадии, неожиданно расплачивается за свои действия...
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