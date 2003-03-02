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Клиент всегда мертв 3 сезон 11 серия смотреть онлайн

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Все серии 3 сезона «Клиент всегда мертв»
Идеальные круги
Сезон 3 / Серия 1 2 марта 2003
Никогда не узнаешь
Сезон 3 / Серия 2 9 марта 2003
Внутренний глаз
Сезон 3 / Серия 3 16 марта 2003
Никто не спит
Сезон 3 / Серия 4 23 марта 2003
Ловушка
Сезон 3 / Серия 5 30 марта 2003
Любовь во благо
Сезон 3 / Серия 6 6 апреля 2003
Время и пространство
Сезон 3 / Серия 7 13 апреля 2003
Слезы, камни и желание
Сезон 3 / Серия 8 20 апреля 2003
Открытие
Сезон 3 / Серия 9 27 апреля 2003
Все уходят
Сезон 3 / Серия 10 4 мая 2003
Смерть работает сверхурочно
Сезон 3 / Серия 11 11 мая 2003
Сумерки
Сезон 3 / Серия 12 18 мая 2003
Извини, я потерялся
Сезон 3 / Серия 13 1 июня 2003
О чем серия

В 3 сезоне 11 серии сериала «Клиент всегда мертв» в похоронное бюро «Фишер и Диас» поступают сразу три трупа, никак не связанных между собой. Первый «клиент» убит, второй умер в результате удара током, а третий скончался после сердечного приступа.

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