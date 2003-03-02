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Клиент всегда мертв 3 сезон 6 серия смотреть онлайн

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Все серии 3 сезона «Клиент всегда мертв»
Идеальные круги
Сезон 3 / Серия 1 2 марта 2003
Никогда не узнаешь
Сезон 3 / Серия 2 9 марта 2003
Внутренний глаз
Сезон 3 / Серия 3 16 марта 2003
Никто не спит
Сезон 3 / Серия 4 23 марта 2003
Ловушка
Сезон 3 / Серия 5 30 марта 2003
Любовь во благо
Сезон 3 / Серия 6 6 апреля 2003
Время и пространство
Сезон 3 / Серия 7 13 апреля 2003
Слезы, камни и желание
Сезон 3 / Серия 8 20 апреля 2003
Открытие
Сезон 3 / Серия 9 27 апреля 2003
Все уходят
Сезон 3 / Серия 10 4 мая 2003
Смерть работает сверхурочно
Сезон 3 / Серия 11 11 мая 2003
Сумерки
Сезон 3 / Серия 12 18 мая 2003
Извини, я потерялся
Сезон 3 / Серия 13 1 июня 2003
О чем серия

В 3 сезоне 6 серии сериала «Клиент всегда мертв» умирает 39-летняя Карен, находившаяся возле телестудии. Нейт и Лиза устраивают кемпинг с другой семьей, Клэр и Рассел начинают встречаться, а Рут проводит с Артуром все больше свободного времени.

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