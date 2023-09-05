Меню
Новости о сериале «Клиент всегда мертв»

Джордж Мартин считает финал сериала «Клиент всегда мертв» лучшим в истории телевидения
Джордж Мартин считает финал сериала «Клиент всегда мертв» лучшим в истории телевидения Среди своих любимых сериалов автор «Игры престолов» назвал «Клан Сопрано», «Безумцев», «Фарго» и «Дэдвуд».
5 сентября 2023 15:43
Шутки в сторону: 8 новых криминальных комедий
Шутки в сторону: 8 новых криминальных комедий Криминальные комедии были и остаются одним из самых популярных направлений жанра – все благодаря нелепым преступникам, незадачливым стражам закона и доброй порции черного юмора. Классика жанра с Джейсоном Стэйтемом, детектив в духе Агаты Кристи с Сиршей Ронан и возрождение итальянской мафии с Моникой Беллуччи – вот список самых ярких фильмов жанра последних лет. 
11 мая 2023 12:00
Все еще разбивают сердца: как сейчас выглядят краши из сериалов нулевых
Все еще разбивают сердца: как сейчас выглядят краши из сериалов нулевых Герои из популярных шоу 2000-х, по которым все сходили с ума.
17 апреля 2023 12:00
Что смотреть на выходных: финал «Наследников», драма с Хью Джекманом и «Шершни»
Что смотреть на выходных: финал «Наследников», драма с Хью Джекманом и «Шершни» На этой неделе стриминги предлагают перезимовать на загадочном необитаемом острове, наладить отношения в семье, вспомнить английскую классику и обезвредить опасное оружие. 
24 марта 2023 15:00
Что посмотреть на выходных: «Американскую историю ужасов», мрачный сай-фай и судебную драму
Что посмотреть на выходных: «Американскую историю ужасов», мрачный сай-фай и судебную драму На этой неделе стриминги предлагают отправиться в сказочную школу, посадить за решетку кровавых диктаторов, выудить признание у преступника и экстренно повзрослеть.     
21 октября 2022 15:00
Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO
Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO Простая черно-белая эмблема HBO стала знаком качества в мире сериалов. Это отделение медийного гиганта Warner Media оказалось в тренде, когда зритель полюбил сериалы. Заполучая права на самые захватывающие и нетривиальные сюжеты и привлекая истинных профессионалов, компании удалось завоевать известность во всем мире и получить колоссальные кассовые выручки. Успешных проектов к 2022 году накопилось столько, что на их просмотры уйдут годы, а потому предлагаем «выжимку» из 10 самых лучших сериалов HBO.
20 июля 2022 12:46
HBO готовит продолжение сериала «Клиент всегда мертв»
HBO готовит продолжение сериала «Клиент всегда мертв» Никаких деталей о предстоящем проекте пока нет.
13 декабря 2021 14:52
