Клиент всегда мертв 3 сезон 13 серия смотреть онлайн
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Все серии 3 сезона «Клиент всегда мертв»
Идеальные круги
Сезон 3 / Серия 12 марта 2003
Никогда не узнаешь
Сезон 3 / Серия 29 марта 2003
Внутренний глаз
Сезон 3 / Серия 316 марта 2003
Никто не спит
Сезон 3 / Серия 423 марта 2003
Ловушка
Сезон 3 / Серия 530 марта 2003
Любовь во благо
Сезон 3 / Серия 66 апреля 2003
Время и пространство
Сезон 3 / Серия 713 апреля 2003
Слезы, камни и желание
Сезон 3 / Серия 820 апреля 2003
Открытие
Сезон 3 / Серия 927 апреля 2003
Все уходят
Сезон 3 / Серия 104 мая 2003
Смерть работает сверхурочно
Сезон 3 / Серия 1111 мая 2003
Сумерки
Сезон 3 / Серия 1218 мая 2003
Извини, я потерялся
Сезон 3 / Серия 131 июня 2003
О чем серия
В 3 сезоне 13 серии сериала «Клиент всегда мертв» 52-летний мужчина Анаид умирает при странных обстоятельствах. Поведение Нейта беспокоит семью и коллег: он срывается на посетителей, много пьет и устраивает драку в баре.
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