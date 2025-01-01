Меню
Siren
18+
Год выпуска
2018
Страна
США
Эпизод длится
40 минут
Телеканал
FreeForm
Рейтинг сериала
7.0
Оцените
10
голосов
7
IMDb
Список сезонов сериала «Сирена»
Сезон 1 / Season 1
10 эпизодов
29 марта 2018 - 24 мая 2018
Сезон 2 / Season 2
16 эпизодов
24 января 2019 - 1 августа 2019
Сезон 3 / Season 3
10 эпизодов
2 апреля 2020 - 28 мая 2020
