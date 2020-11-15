В 1 сезоне 4 серии сериала «Семейный портрет» с прошлых событий проходят годы. Федор и Артем хранят свою тайну. Анюта становится взрослой и поступает в художественное училище к Олегу. Тот узнает в ней свою дочь и говорит об этом бывшей жене.
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