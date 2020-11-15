В 1 сезоне 2 серии сериала «Семейный портрет» сельская девушка Таня беременна от Артема. Но он нацелился на дочку своего начальника Женю. Правда, девушка влюблена в бедного художника, поэтому, чтобы ее завоевать, Артему придется пойти на подлость.
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