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Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
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Актеры сериала «Семейный портрет»
Вся информация о сериале
Александр Крыжановский
Алексей Михайлович Быков, отец Артёма и Фёдора, автомеханик
Георгий Хостикоев
Олег Анатольевич Михайлов, художник, отец Киры
Петр Рыков
Фёдор Алексеевич Быков, брат Артёма, автомеханик
Дарья Легейда
Татьяна Самойлова, соседка Быковых
Полина Носыхина
Анна Самойлова / Кира Олеговна Михайлова
Лариса Руснак
Вера Борисовна Быкова, мать Артёма и Фёдора
Наталия Васько
Жанна Андреевна Крылова, экс-жена Степана, мать Жени
Артур Логай
Артём Алексеевич Быков, брат Фёдора, помощник Крылова
Юрий Гребельник
Степан Николаевич Крылов, бизнесмен
Анастасия Иванова
Евгения Степановна Крылова, дочь бизнесмена
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