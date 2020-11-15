В 1 сезоне сериала «Семейный портрет» рассказывается история братьев Темы и Феди. Старший достиг карьерных высот и стал подручным известного московского бизнесмена. А младший остался жить со старенькими родителями в деревне, зато сохранил свою доброту и человечность. Но однажды Федору приходится помочь брату в криминальной афере. Вместе они похищают новорожденную внучку шефа Артема. Эта тайна ломает жизни парней, но связывает их навсегда. Федя отсидел в тюрьме за грехи обоих и теперь должен сделать выбор.