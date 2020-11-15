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Семейный портрет 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Семейный портрет
Киноафиша Сериалы Семейный портрет Сезоны Сезон 1

Семейный портрет
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 ноября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Семейный портрет»

В 1 сезоне сериала «Семейный портрет» рассказывается история братьев Темы и Феди. Старший достиг карьерных высот и стал подручным известного московского бизнесмена. А младший остался жить со старенькими родителями в деревне, зато сохранил свою доброту и человечность. Но однажды Федору приходится помочь брату в криминальной афере. Вместе они похищают новорожденную внучку шефа Артема. Эта тайна ломает жизни парней, но связывает их навсегда. Федя отсидел в тюрьме за грехи обоих и теперь должен сделать выбор.

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Список серий 1-го сезона сериала «Семейный портрет» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
15 ноября 2020
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
15 ноября 2020
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
15 ноября 2020
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
15 ноября 2020
График выхода всех сериалов
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