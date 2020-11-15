В 1 сезоне 3 серии сериала «Семейный портрет» Крылов переживает, что его дочь и внучка живут не дома. Отцу Темы и Феди требуется операция. Чтобы ему помочь, Федор соглашается на криминальное предложение брата, но все идет не совсем по плану.
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