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Постер к сериалу Секта
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Киноафиша Сериалы Секта
Секта (2019 - 2019) Секта 18+
Год выпуска 2019
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 42 минуты
Стрим-сервис Premier
Продолжительность 5 часов 36 минут
О чем сериал

«Секта» — многосерийное российское шоу, снятое в жанре драматического триллера. Действие разворачивается вокруг группы работников, специализирующихся на выведении людей из опасных культов. Перед ними стоит весьма сложное задание: необходимо спасти бывшую модель по имени Ники. Девушка неоднократно появлялась в рекламных роликах секты «Первозданных». Известно, что методы депрограммеров крайне жестокие: они способны применять физическое и даже психическое насилие. После освобождения к Нике приставляют сиделку. Однако лидеры культа намерены как можно скорее вернуть себе девушку...

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Светлана Ходченкова
Светлана Ходченкова
Григорий Сиятвинда
Григорий Сиятвинда
Евгений Коряковский
Евгений Коряковский
Филипп Янковский
Филипп Янковский
Павел Кузьмин
Павел Кузьмин
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Секта - Сезон 1 Сезон 1
2019, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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