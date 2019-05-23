«Секта» — многосерийное российское шоу, снятое в жанре драматического триллера. Действие разворачивается вокруг группы работников, специализирующихся на выведении людей из опасных культов. Перед ними стоит весьма сложное задание: необходимо спасти бывшую модель по имени Ники. Девушка неоднократно появлялась в рекламных роликах секты «Первозданных». Известно, что методы депрограммеров крайне жестокие: они способны применять физическое и даже психическое насилие. После освобождения к Нике приставляют сиделку. Однако лидеры культа намерены как можно скорее вернуть себе девушку...