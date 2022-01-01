Телеканал 1+1

1+1 — украинский частный телеканал, один из самых крупнейших в стране, принадлежит холдингу «1+1 медиа». Студия начала вещание своих блоков в 1995 году на частотах государственного УТ-2. Со временем заняла большую часть эфира и ко второй половине 2004 года полностью его захватила. Основа контента — развлекательные и информационные программы, ток-шоу, фильмы. «1+1» занимается производством оригинальных сериалов, в том числе на русском языке: «День рождения Буржуя», «Хозяйка». С 2012 года сотрудничает со «Студией Квартал-95» и показывает их проекты — «Слуга народа», «Сваты».