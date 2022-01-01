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Телеканал 1+1

О телеканале

1+1 — украинский частный телеканал, один из самых крупнейших в стране, принадлежит холдингу «1+1 медиа». Студия начала вещание своих блоков в 1995 году на частотах государственного УТ-2. Со временем заняла большую часть эфира и ко второй половине 2004 года полностью его захватила. Основа контента — развлекательные и информационные программы, ток-шоу, фильмы. «1+1» занимается производством оригинальных сериалов, в том числе на русском языке: «День рождения Буржуя», «Хозяйка». С 2012 года сотрудничает со «Студией Квартал-95» и показывает их проекты — «Слуга народа», «Сваты».

Сериалы
Дом Бобринских
Дом Бобринских
драма, комедия 2022, Украина
0.0
Моя любимая Страшко
Моя любимая Страшко
драма, комедия, мелодрама 2021, Украина
0.0
100 тысяч минут вместе
100 тысяч минут вместе
комедия, мелодрама 2021, Украина
0.0
Секс, инста, экзамены
Секс, инста, экзамены
драма, комедия 2020, Украина
0.0
Худшая подруга
Худшая подруга
мелодрама, комедия 2020, Украина
0.0
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Папик
Папик
комедия, мелодрама 2019, Украина
0.0
Все сериалы
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