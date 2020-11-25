В 1 сезоне сериала «Секс, инста, экзамены» действие происходит в обычной общеобразовательной школе, расположенной в украинском городе Виннице. Главные герои — ученики выпускного класса, которые готовятся к грядущим экзаменам, дружат, ссорятся, влюбляются и строят большие планы на будущее. Одна из самых популярных девочек — одиннадцатиклассница по имени Саша, которая мечтает занять освободившееся место нового президента школы. Все считают, что она добьется поставленной цели. Увы, в решающий момент происходит кое-что ужасное: кто-то сливает всем учащимся материалы о тайных сексуальных фантазиях девочки, которые она публиковала в интернете под анонимным ником.