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Секс, инста, экзамены 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Секс, инста, экзамены
Киноафиша Сериалы Секс, инста, экзамены Сезоны Сезон 1

Секс, інста і ЗНО 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 ноября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 12
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Секс, инста, экзамены»

В 1 сезоне сериала «Секс, инста, экзамены» действие происходит в обычной общеобразовательной школе, расположенной в украинском городе Виннице. Главные герои — ученики выпускного класса, которые готовятся к грядущим экзаменам, дружат, ссорятся, влюбляются и строят большие планы на будущее. Одна из самых популярных девочек — одиннадцатиклассница по имени Саша, которая мечтает занять освободившееся место нового президента школы. Все считают, что она добьется поставленной цели. Увы, в решающий момент происходит кое-что ужасное: кто-то сливает всем учащимся материалы о тайных сексуальных фантазиях девочки, которые она публиковала в интернете под анонимным ником.

Рейтинг сериала

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6.5 IMDb
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Список серий сериала Секс, инста, экзамены График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
25 ноября 2020
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
25 ноября 2020
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
25 ноября 2020
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
2 декабря 2020
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
2 декабря 2020
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
2 декабря 2020
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
9 декабря 2020
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
9 декабря 2020
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
9 декабря 2020
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
16 декабря 2020
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
16 декабря 2020
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
16 декабря 2020
График выхода всех сериалов
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