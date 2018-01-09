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Киноафиша Сериалы Шиттс Крик Сезоны Сезон 4 Серия 1

Шиттс Крик 2015 - 2020 1 серия 4 сезон

8.3 Оцените
10 голосов
Все серии 4 сезона «Шиттс Крик»
Труп в четвертом номере
Сезон 4 / Серия 1 9 января 2018
Тест на беременность
Сезон 4 / Серия 2 16 января 2018
Фестиваль асбеста
Сезон 4 / Серия 3 23 января 2018
Вечер только для девочек
Сезон 4 / Серия 4 30 января 2018
Покойся с миром, Мойра Роуз
Сезон 4 / Серия 5 6 февраля 2018
Открытый микрофон
Сезон 4 / Серия 6 27 февраля 2018
Барбекю
Сезон 4 / Серия 7 6 марта 2018
The Jazzaguy
Сезон 4 / Серия 8 13 марта 2018
Оливковая ветвь
Сезон 4 / Серия 9 20 марта 2018
Праздник для будущей мамы
Сезон 4 / Серия 10 27 марта 2018
Внедрение
Сезон 4 / Серия 11 3 апреля 2018
Неделя одиночек
Сезон 4 / Серия 12 10 апреля 2018
Счастливого Рождества, Джонни Роуз
Сезон 4 / Серия 13 18 ноября 2018
О чем cерия

В 4 сезоне 1 серии сериала «Шиттс Крик» Стиви обнаруживает в мотеле труп и теперь ей при помощи Джона нужно срочно от него избавиться, чтобы не растерять других постояльцев. А Дэвид невольно пугает Патрика предложением провести у него ночь.

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