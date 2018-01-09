В 4 сезоне 1 серии сериала «Шиттс Крик» Стиви обнаруживает в мотеле труп и теперь ей при помощи Джона нужно срочно от него избавиться, чтобы не растерять других постояльцев. А Дэвид невольно пугает Патрика предложением провести у него ночь.