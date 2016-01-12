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Киноафиша Сериалы Шиттс Крик Сезоны Сезон 2 Серия 7

Шиттс Крик 2015 - 2020 7 серия 2 сезон

7.7 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Шиттс Крик»
В поисках Дэвида
Сезон 2 / Серия 1 12 января 2016
Семейный ужин
Сезон 2 / Серия 2 12 января 2016
Jazzagals
Сезон 2 / Серия 3 19 января 2016
Продажа недвижимости
Сезон 2 / Серия 4 26 января 2016
Бейглы Боба
Сезон 2 / Серия 5 2 февраля 2016
Мойра против городского совета
Сезон 2 / Серия 6 9 февраля 2016
Кандидат
Сезон 2 / Серия 7 16 февраля 2016
Карманные деньги
Сезон 2 / Серия 8 23 февраля 2016
Нюдсы Мойры
Сезон 2 / Серия 9 1 марта 2016
Вечеринка Ронни
Сезон 2 / Серия 10 8 марта 2016
Гость мотеля
Сезон 2 / Серия 11 15 марта 2016
Знаки на лужайке
Сезон 2 / Серия 12 22 марта 2016
Счастливой годовщины
Сезон 2 / Серия 13 29 марта 2016
О чем cерия

Во 2 сезоне 7 серии сериала «Шиттс Крик» Джон решает баллотироваться в городской совет, но у него появляются сильные конкурентки в лице Мойры и Джоселин. Алексис пытается научиться проводить время наедине с собой после расставания с Маттом.

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