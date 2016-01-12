Во 2 сезоне 7 серии сериала «Шиттс Крик» Джон решает баллотироваться в городской совет, но у него появляются сильные конкурентки в лице Мойры и Джоселин. Алексис пытается научиться проводить время наедине с собой после расставания с Маттом.
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