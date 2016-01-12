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Киноафиша Сериалы Шиттс Крик Сезоны Сезон 2 Серия 1

Шиттс Крик 2015 - 2020 1 серия 2 сезон

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Все серии 2 сезона «Шиттс Крик»
В поисках Дэвида
Сезон 2 / Серия 1 12 января 2016
Семейный ужин
Сезон 2 / Серия 2 12 января 2016
Jazzagals
Сезон 2 / Серия 3 19 января 2016
Продажа недвижимости
Сезон 2 / Серия 4 26 января 2016
Бейглы Боба
Сезон 2 / Серия 5 2 февраля 2016
Мойра против городского совета
Сезон 2 / Серия 6 9 февраля 2016
Кандидат
Сезон 2 / Серия 7 16 февраля 2016
Карманные деньги
Сезон 2 / Серия 8 23 февраля 2016
Нюдсы Мойры
Сезон 2 / Серия 9 1 марта 2016
Вечеринка Ронни
Сезон 2 / Серия 10 8 марта 2016
Гость мотеля
Сезон 2 / Серия 11 15 марта 2016
Знаки на лужайке
Сезон 2 / Серия 12 22 марта 2016
Счастливой годовщины
Сезон 2 / Серия 13 29 марта 2016
О чем cерия

Во 2 сезоне 1 серии сериала «Шиттс Крик» Дэвид сбегает из города, никому ничего не сообщив. Но Мойру больше всего волнует то, что он взял ее сумку, которая является семейной реликвией. Алексис же пытается выпутаться из любовного треугольника.

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