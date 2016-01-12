Во 2 сезоне 1 серии сериала «Шиттс Крик» Дэвид сбегает из города, никому ничего не сообщив. Но Мойру больше всего волнует то, что он взял ее сумку, которая является семейной реликвией. Алексис же пытается выпутаться из любовного треугольника.