Во 2 сезоне 4 серии сериала «Шиттс Крик» Мойра и Джон борются с Джоселин за новый матрас с аукциона. Роланд уговаривает Дэвида помочь ему выбрать идеальную блузку для жены, а Матт дарит Алексис велосипед, не зная, что она не умеет на нем ездить.
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