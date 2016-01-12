Во 2 сезоне 4 серии сериала «Шиттс Крик» Мойра и Джон борются с Джоселин за новый матрас с аукциона. Роланд уговаривает Дэвида помочь ему выбрать идеальную блузку для жены, а Матт дарит Алексис велосипед, не зная, что она не умеет на нем ездить.