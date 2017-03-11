В 5 сезоне 10 серии сериала «Самурай Джек» после уничтожения демона Джек и Аша прыгают в портал. Они готовятся к свадьбе, но девушка исчезает: без Аку она не может существовать. Полный горя герой уходит от всех в туман. Удастся ли ему обрести покой?
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