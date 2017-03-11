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Киноафиша Сериалы Самурай Джек Сезоны Сезон 5 Серия 4

Самурай Джек 2001 - 2017 4 серия 5 сезон

9.3 Оцените
10 голосов
Все серии 5 сезона «Самурай Джек»
Эпизод 92
Сезон 5 / Серия 1 11 марта 2017
Эпизод 93
Сезон 5 / Серия 2 18 марта 2017
Эпизод 94
Сезон 5 / Серия 3 25 марта 2017
Эпизод 95
Сезон 5 / Серия 4 8 апреля 2017
Эпизод 96
Сезон 5 / Серия 5 15 апреля 2017
Эпизод 97
Сезон 5 / Серия 6 22 апреля 2017
Эпизод 98
Сезон 5 / Серия 7 29 апреля 2017
Эпизод 99
Сезон 5 / Серия 8 6 мая 2017
Эпизод 100
Сезон 5 / Серия 9 13 мая 2017
Эпизод 101
Сезон 5 / Серия 10 20 мая 2017
О чем cерия

В 5 сезоне 4 серии сериала «Самурай Джек» герой вместе с Аши, которая его яростно ненавидит, попадает внутрь гигантского существа. Чтобы выбраться, им придется действовать сообща. Сможет ли Джек показать своему противнику, кто настоящий враг мира?

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