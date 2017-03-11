В 5 сезоне 4 серии сериала «Самурай Джек» герой вместе с Аши, которая его яростно ненавидит, попадает внутрь гигантского существа. Чтобы выбраться, им придется действовать сообща. Сможет ли Джек показать своему противнику, кто настоящий враг мира?
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