В 5 сезоне 6 серии сериала «Самурай Джек» Аша ищет пропавшего самурая и замечает положительные сдвиги, которые произошли на планете после встречи с ним. Голова Скарамуша спешит к демону, чтобы рассказать о потере Джеком волшебной катаны.
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