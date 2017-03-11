В 5 сезоне 3 серии сериала «Самурай Джек» раненый самурай испытывает не только физические, но и духовные страдания: переживает, что придется убивать других дочек Аку, а они — люди. С большим трудом он выходит на бой с оставшимися близнецами.
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