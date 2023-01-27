Давно не виделись: 8 любимых сериалов, которые вернутся после паузыТелевидение приучило зрителей к тому, что каждый год готовит новый сезон любимого сериала. Однако события последних лет — пандемия и стриминговые войны — создали новую ситуацию, в которой продолжений приходится ждать несколько лет, а уже, как казалось, ставшие историей сериалы вдруг обретают новую жизнь. Киноафиша подобрала небольшой список таких шоу.
Долгожданная слава: актёры за 30, получившие признание благодаря NetflixNetflix уже давно доказал, что фильмы и сериалы его производства вполне могут конкурировать с голливудскими блокбастерами, а роль в нашумевшем проекте от платформы может принести актёру гораздо больше славы, чем многолетний опыт съёмок в студийных фильмах. Сегодня мы расскажем вам об тех, кто начал свою карьеру задолго до Netflix, однако получил известность именно благодаря ему.