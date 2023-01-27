Netflix уже давно доказал, что фильмы и сериалы его производства вполне могут конкурировать с голливудскими блокбастерами, а роль в нашумевшем проекте от платформы может принести актёру гораздо больше славы, чем многолетний опыт съёмок в студийных фильмах. Сегодня мы расскажем вам об тех, кто начал свою карьеру задолго до Netflix, однако получил известность именно благодаря ему.