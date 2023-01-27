Меню
Новости о сериале «Жизни матрешки»

Что смотреть на выходных: «Терапия» с Харрисоном Фордом, «Покерфейс» и сериал про оборотней
Что смотреть на выходных: «Терапия» с Харрисоном Фордом, «Покерфейс» и сериал про оборотней На этой неделе стриминги предлагают справиться с депрессией, раскрыть серию преступлений и найти идеальную пару. 
27 января 2023 15:00
От «Одних из нас» до второго сезона «Шершней»: 23 самых ожидаемых сериала 2023 года
От «Одних из нас» до второго сезона «Шершней»: 23 самых ожидаемых сериала 2023 года Шоу по игре The Last of Us, опасные психопаты и продолжение мистического триллера про подростков, заставлявших в лесах Онтарио, – 2023-й сериальный год выглядит как минимум многообещающе.
2 января 2023 12:00
В ловушке сломанного времени: вышел трейлер второго сезона «Жизней матрешки»
В ловушке сломанного времени: вышел трейлер второго сезона «Жизней матрешки» Героиня Наташи Лионн предпочитает называть себя не «путешественницей во времени», а «пленницей во времени».
8 апреля 2022 11:08
Звезда «Жизней матрешки» утверждает, что второй сезон будет очень отличаться от первого
Звезда «Жизней матрешки» утверждает, что второй сезон будет очень отличаться от первого Сериал, по его словам, может получить еще одно продолжение.
29 ноября 2021 11:13
Давно не виделись: 8 любимых сериалов, которые вернутся после паузы
Давно не виделись: 8 любимых сериалов, которые вернутся после паузы Телевидение приучило зрителей к тому, что каждый год готовит новый сезон любимого сериала. Однако события последних лет — пандемия и стриминговые войны — создали новую ситуацию, в которой продолжений приходится ждать несколько лет, а уже, как казалось, ставшие историей сериалы вдруг обретают новую жизнь. Киноафиша подобрала небольшой список таких шоу.
4 ноября 2021 16:51
Не отчаянные и не домохозяйки: топ-11 самых ярких и интересных героинь Netflix
Не отчаянные и не домохозяйки: топ-11 самых ярких и интересных героинь Netflix Женщины уже давно отвоевали себе право не просто быть «дамами в беде» или подружками главного героя, но и самим становиться решительными, смелыми персонажами, чья жизнь далека от стандартных «готовка – уборка – дети». Мы расскажем вам о самых интересных героинях сериалов Netflix, заслуживающих внимания.
5 июля 2021 15:04
Долгожданная слава: актёры за 30, получившие признание благодаря Netflix
Долгожданная слава: актёры за 30, получившие признание благодаря Netflix Netflix уже давно доказал, что фильмы и сериалы его производства вполне могут конкурировать с голливудскими блокбастерами, а роль в нашумевшем проекте от платформы может принести актёру гораздо больше славы, чем многолетний опыт съёмок в студийных фильмах. Сегодня мы расскажем вам об тех, кто начал свою карьеру задолго до Netflix, однако получил известность именно благодаря ему.
5 июня 2021 10:30
10 законченных сериалов Netflix, которые можно посмотреть за выходные
10 законченных сериалов Netflix, которые можно посмотреть за выходные Эти проекты — далеко не рекордсмены по количеству серий, зато точно подойдут тем зрителям, у кого мало свободных часов в сутках.
26 февраля 2021 19:46
10 сериалов Netflix, которые стали настоящим событием
10 сериалов Netflix, которые стали настоящим событием Эти проекты побили рекорды по просмотрам, стали культурной перезагрузкой или даже поводом для обсуждений и дискуссий в обществе.
8 февраля 2021 18:27
